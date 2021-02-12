Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının başlama saati 19.00'dan 16.00'ya alındı

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da oynanacağı bildirilen karşılaşmanın başlama saatinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16.00 olarak değiştirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan