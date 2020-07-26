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Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının ardından - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamzaoğlu

Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Sezonu iyi bitirmek isterdik ama olmadı.

26.07.2020 01:46 | Son Güncelleme: 26.07.2020 02:56

Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Sezonu iyi bitirmek isterdik ama olmadı." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ı tebrik ederek, "Sezonu iyi bitirmek isterdik ama olmadı. Yakaladığımız pozisyonları atamadık. Çok fazla da pozisyona girdiğimizi söyleyemem. Söylenecek fazla da bir şey yok." diye konuştu.

Sezonun iyi ki tamamlandığını dile getiren Hamzaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum. Pandemiden sonra bu 8 maç nasıl oynanacak diye düşünüyorduk. Zor oldu ama iyi ki oynandı. Hiç olmazsa kimsenin kafasında bir şey kalmadı. Şampiyon olan Medipol Başakşehir'i kutluyorum. Küme düşenlere de geçmiş olsun diyorum. İnşallah bunlardan ders çıkarıp tekrar Süper Lig'e geri dönerler."

Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Hamzaoğlu, kırmızı-siyahlı takımdaki geleceğiyle ilgili soruya, "Yönetimle yarın görüşeceğiz. Hemen yarın sonuçlanmayabilir." yanıtını verdi.

Başkent ekibinde kalmayı istediğini ifade eden Hamzaoğlu, "Ama konuşmamız gereken başka şeyler var. O şartlar oluşursa tabii ki istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Devam etmesi durumunda kaliteli 7-8 oyuncunun alınması gerektiğini söyleyen Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii ki gidenler olacak ama bir çoğu kalacak. Gençlerbirliği misyonu olarak altyapısından gelişen oyuncular, Süper Lig'i yeni yeni tanıyan oyuncular kalacak ama bizim çok daha iyi bir kadroya ihtiyacımız var. Çok daha güçlü bir şekilde önümüzdeki sezona girmemiz lazım. Çünkü bu sene bunu çok iyi tecrübe ettik. Allah muhafaza bu sene kötü bir sonuçla bitebilirdi. Ben oyuncularımın hepsini yine de tebrik ediyorum. Ama tabii ki mutlaka en az 7-8 iyi oyuncu almak gerekecek."

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının ardından - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamzaoğlu

Kaynak: AA

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