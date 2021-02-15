Gençlerbirliği-Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında savunmadaki eksikler nedeniyle sol bekte Dorukhan Toköz'ü, stoperde ise Necip Uysal'ı oynattı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yalçın, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle savunma dörtlüsünü kurmakta zorlandı. Cezalı oyuncular N'Sakala ve Vida ile sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Montero, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Yalçın, iki sol bekinin yokluğunda bu görevi orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'e verdi. Stoperdeki eksikler nedeniyle de Welinton'un partneri Necip Uysal oldu.

Sergen Yalçın, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde ise iki zorunlu değişiklik yaptı. Vida ve N'Sakala'nın yerine kart cezası biten Dorukhan ile Atiba Hutchinson ilk 11'de forma giydi.

Kart cezası sona eren Mensah ise yedek kulübesinde bekledi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan bir başka futbolcu Oğuzhan Özyakup da kadroda yer almadı.

Gençlerbirliği'nde ise yeni transfer Lucas Mugni, ilk kez kırmızı-siyahlı formayı Beşiktaş karşısında terletti.

Cenk Tosun, Süper Lig'de maç kadrosuna girdi

Beşiktaş'a yeniden dönen Cenk Tosun, 3 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de maç kadrosuna girdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile yapılan maçta ilk 11'de oynayan Cenk, Süper Lig maçında da kadroya girdi. Cenk Tosun, son olarak Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 23 Aralık 2017'de Sivasspor karşısında sahaya çıkmıştı.

Öte yandan, karşılaşmadan önce Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki