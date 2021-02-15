Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan sürpriz tercihler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan sürpriz tercihler

15.02.2021 15:04 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:09
Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan sürpriz tercihler

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe ile zorlu bir zirve yarışına giren Beşiktaş, 25. hafta maçında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Konyaspor galibiyetiyle moral depolayan Sergen Yalçın'ın ekibi, rakiplerinin kazandığı haftada fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ligde oynadığı son 2 maçta 4 puan toplayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u geçerek yarı finale yükselen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmayarak zirve yolunda kayıpsız ilerlemek istiyor.

Teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getiren ev sahibi Gençlerbirliği ise, 6 maçtır süren kazanamama serisini Beşiktaş'a karşı sona erdirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK, SERGEN YALÇIN'DAN SÜRPRİZLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Francisco Montero ve Rıdvan Yılmaz ile cezalı N'Sakala ile Domagoj Vida Ankara deplasmanında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yokluğunda Sergen Yalçın Necip'e stoperde, Dorukhan'a sağ bekte ve Rosier'e ise sol bekte forma şansı verdi.

Saat 16.00'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Toure, Mugni, Furman, Polomat, Soner, Candeias, Sefa, Ayite

BEŞİKTAŞ: Ersin, Dorukhan, Welinton, Necip, Rosier, Atiba, Josef, Adem Ljajic, Larin, Ghezzal, Aboubakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Meghan Markle Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Ünal Karaman
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan sürpriz tercihler - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:18:25. #1.15#
title