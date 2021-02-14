Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
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Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır

14.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:40
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, çıkış çalışmasıyla devam etti. İdman, son bölümde yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Başkent ekibinde cezalı Piris da Motta ile sakatlıkları bulunan Diego Angelo ve Giovanni Sio, yarınki maçta görev alamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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