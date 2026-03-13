Haberler

Gençlerbirliği Beşiktaş maçı nedeniyle Eryaman Stadyumu çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılabilir

Güncelleme:
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Mart'ta oynanacak Gençlerbirliği-Beşiktaş müsabakası nedeniyle, Eryaman Stadyumu çevresindeki bazı yolların ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapatılabileceğini duyurdu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "15 Mart 2026 günü saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda düzenlenecek olan futbol müsabakası ile ilgili olarak saat 16.30'dan itibaren müsabaka sona erene kadar ihtiyaç olması halinde; 1814. Cadde'nin Şapka Devrimi Caddesi ile 259. Sokak arasında kalan bölümü (Eryaman Stadyumu ile Referans Ankara Yerleşkesi arası) trafiğe kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

