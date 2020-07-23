Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında top koşturacak. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı muhtemel 11'i de merak edilenler arasında. Puan durumunda 36 puanla 12. sırada bulunan Gençlerbirliği, 4. sırada bulunan Beşiktaş'a rağmen sahadan galip ayrılmak için mücadele edecek. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı saat kaçta?

Siyah beyazlı takım çıktığı son beş maçın sadece birinden mağlup ayrılırken, Gençlerbirliği ise son beş maçın birini kazandı, 2'sinden yenik çıktı ve 2 müsabakada da beraberlik yakaladı.İşte, Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı detayları...

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Lig'in son haftasına gelinirken Gençlerbirliği kendi sahasında siyah beyazlı takımı ağırlayacak. Karşılaşma 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek. Gençlerbirliği tabloda yükselmeyi hedeflerken, Beşiktaş ilk üçteki yerini korumak istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Cumartesi günü Ankara'da oynanacak maçın hakemi Bahattin Şimşek olacak. Diğer yandan karşılaşmada Kemal Yılmaz birinci, Samet Çavuş ikinci yardımcı hakem olarak bulunacak. Mücadelede Kutluhan Bilgin ise dördüncü hakem olarak yerini alacak. Maç Bein Sports 3 kanalından canlı olarak aktarılacak.