Gençlerbirliği - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Şubat Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
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GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı devam ediyor. Şuanda 1-0 Beşiktaş önde. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Beşiktaş
4. dakika : Rachid Ghezzal
GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE
Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.
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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç bugün 15 Şubat Pazartesi saat 16:00 'da başladı.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)
İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(1. Yardımcı Hakem)
ERDİNÇ SEZERTAM(2. Yardımcı Hakem)
HAKAN CEYLAN(Dördüncü Hakem)
CÜNEYT ÇAKIR(VAR)
KEREM ERSOY(AVAR)
YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)
İBRAHİM SARITAŞ(Temsilci)
BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)
RECEP KULAK(Temsilci)