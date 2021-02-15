Gençlerbirliği - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Şubat Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
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Gençlerbirliği - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Şubat Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

15.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:35
Gençlerbirliği - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Şubat Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Gençlerbirliği ligin 25. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Peki Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Gençlerbirliği - Beşiktaş canlı anlatım, canlı takip izle! Gençlerbirliği - Beşiktaş maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Süper Lig tüm hızıyla devam ederken sporseverler Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Gençlerbirliği - Beşiktaş hangi kanalda? Gençlerbirliği - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Gençlerbirliği - Beşiktaş canlı izle! Maçtan dakikalar! Gençlerbirliği - Beşiktaş maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı devam ediyor. Şuanda 1-0 Beşiktaş önde. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Beşiktaş

4. dakika : Rachid Ghezzal

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bittiğinde özet linki aktif olacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

Gençlerbirliği - Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Şubat Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 15 Şubat Pazartesi saat 16:00 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(1. Yardımcı Hakem)

ERDİNÇ SEZERTAM(2. Yardımcı Hakem)

HAKAN CEYLAN(Dördüncü Hakem)

CÜNEYT ÇAKIR(VAR)

KEREM ERSOY(AVAR)

YUNUS YILDIRIM(Gözlemci)

İBRAHİM SARITAŞ(Temsilci)

BÜLENT TIRNAKSIZ(Temsilci)

RECEP KULAK(Temsilci)

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