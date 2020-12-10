Gençlerbirliği'nde 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Gençlerbirliği'nde 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

10.12.2020 22:14 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:32
Gençlerbirliği'nde 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda B.B Erzurumspor'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde 6'sı futbolcu 10 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda B.B Erzurumspor'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde 6'sı futbolcu 10 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Gençlerbirliği'nde koronavirüs şoku yaşanıyor. Hafta sonu B.B Erzurumspor'a konuk olacak Başkent ekibinde rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs testlerinde 10 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "BB Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır.İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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