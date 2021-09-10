Gençlerbirliği başkent derbisiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor
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Gençlerbirliği başkent derbisiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor

Gençlerbirliği başkent derbisiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasında galibiyetle tanışamayan Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisini kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasında galibiyetle tanışamayan Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisini kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Eryaman Stadı'nda 12 Eylül Pazar günü oynanacak başkent derbisi öncesi Ömürcan Artan ve Brezilyalı futbolcu Sandro Lima, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkent temsilcisinin altyapısında yetişen 22 yaşındaki Ömürcan, milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Bu süreçte yoğun çalıştıklarını ve Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasını kazandıklarını belirten Ömürcan, "Bizim için iyi bir sınav oldu. Sahada biraz daha oturmuş bir takım görüntüsü verdik. Hafta sonu oynayacağımız derbiyle yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu hafta kendimizi hazır hissediyoruz. Kazanıp, yolumuza kaybetmeden devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Sağ bekte görev yapan genç futbolcu, "Başkent derbisi iki camia için çok önemli. Bizim için ekstra önemli bir maç. Üç haftada bir puan aldık. Kazanmak istiyoruz. Bu maçları hep iyi oynamışızdır. İnşallah yine sezon başında oynadığımız maçta olduğu gibi (TSYD Ankara Kupası) gülen taraf biz olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ömürcan, bu sezonki hedefleriyle ilgili ise "Hedefimiz tamamıyla hem camiayı ayakta tutabilmek hem de taraftarlarımızı sezon sonu mutlu edebilmek. Bireysel anlamda da altyapıdan çıkan oyuncular olarak kulübe yararlı olmak. Tabii ki sonunda şampiyonluk olursa çok güzel olur." görüşünü paylaştı.

Lima: "Çok iyi hazırlandık"

Gençlerbirliği'nin kadrosuna geçen sezon ara transfer döneminde katılan Brezilyalı santrafor Sandro Lima, "Başkent derbisi önemli bir maç. Bu karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Gerçekten çok sıkı çalıştık." dedi.

Bu sezon 3 maçta bir gol atan Lima, "Elimizden geldiğince güzel bir performans verip takımımıza destek olmaya çalışacağız. Futbol her zaman galibiyetlerle dolu değildir. Bazen kaybedersiniz, bazen berabere kalırsınız. Ama bu üç maç bizim adımıza hazırlanmak ve birbirimize alışmak için iyi bir başlangıç oldu. Bu maçla beraber iyi bir çıkış yakalamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği, geride kalan 3 haftada sahasında Eyüpspor'a 4-2, Manisa'ya 3-0 mağlup olurken, deplasmanda Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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