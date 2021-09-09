Gençlerbirliği, başkent derbisi hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği, başkent derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, başkent derbisi hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Antrenman, son bölümde yapılan taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, başkent derbisinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Gençlerbirliği, başkent derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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