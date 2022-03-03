Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Niyazi Akdaş'ın Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. Başkanımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.