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Gençlerbirliği, Spor

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi vefat etti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi Fatma Jale Cavcav'ın vefat ettiği bildirildi.

02.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:00
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi vefat etti

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın kız kardeşi Fatma Jale Cavcav'ın vefat ettiği bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Cavcav'ın kız kardeşinin dün vefat ettiği belirtilerek, "Fatma Jale Cavcav'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Nazan Cavcav, başkanımız Murat Cavcav ve kardeşi Önder Cavcav ile yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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