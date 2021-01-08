Gençlerbirliği Başkanı Cavcav: "Galatasaray'ı da yeneriz. Yeter ki mücadeleyi bırakmayalım"
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Gençlerbirliği Başkanı Cavcav: "Galatasaray'ı da yeneriz. Yeter ki mücadeleyi bırakmayalım"

08.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:34
Gençlerbirliği Başkanı Cavcav:

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Cavcav, yaptığı açıklamada, son haftalarda yükselen bir grafikleri olduğuna işaret ederek, "Yoğun fikstürde pozitif test sonuçları ve sakatlıklar gibi olumsuzluklarla boğuşuyoruz ama tecrübeli oyuncularımızın liderliğinde, gençlerimizin de büyük gayretiyle iyi oynuyoruz. İstediğimiz sonuçları alıyoruz." dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Cavcav, şunları kaydetti:

"Hatayspor karşılaşmasından sonra iki günlük antrenmanla İstanbul'a gidiyoruz. Futbolcularımız maça kısa zamanda hazırlandı. Beşiktaş'ı, Alanyaspor'u, Hatayspor'u yendik. Futbolcularımıza son maçlardaki hırsları, azimleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlarda bu azim ve hırs varken sonunda kazanan hep biz oluruz. Galatasaray'ı da yeneniz. Yeter ki son ana kadar mücadeleyi bırakmayalım, yeter ki coşkumuzu kaybetmeyelim. Evet, İstanbul güzeldir ama Ankaralılar için İstanbul'dan dönmek daha güzeldir. 3 puanla dönmek ise en güzelidir. Galatasaray'ı yenerek hatıralarımıza mutlu bir Ankara dönüş yolculuğu daha eklemek istiyoruz."

Cavcav, Galatasaray maçını hakem Halis Özkahya'nın yönetecek olmasına ilişkin, "Her hafta açıklandıktan sonra hakemlerimizle ilgili türlü imalar, yorumlar yapılıyor. Canımız çok yanmasına rağmen biz hakemlerimize güvenmeye devam ediyoruz. Galatasaray maçımıza atanan Halis hoca ile ilgili de söylenenleri duyuyorum, okuyorum ve üzülüyorum. Halis hocanın bizi Galatasaray'a ezdireceğine inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer sezonunun açıldığına da değinen Cavcav, "Pandemi sürecinde bu işler hiç de kolay değil. Eksik yerlerimizi belirledik. Öncelikli adresimiz yine altyapımız olacak. Evlatlarımızla çözemediğimiz bir mevki olursa transfere yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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