Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA, Musa Samur - Spor
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Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmana kırmızı-siyahlı futbolcular, koşu ve pas-koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Başkent ekibinin idmanı, dar alanda taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Balıkesirspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

AA / Musa Samur - Spor

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