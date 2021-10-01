Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 8. haftasında yarın Balıkesirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 8. haftasında yarın Balıkesirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başkent kulübünün açıklamasına göre, kırmızı-siyahlı futbolcular antrenmanda dar alanda top kapma oyununun ardından çıkış çalışması yaptı.
Balıkesirspor-Gençlerbirliği mücadelesi Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri