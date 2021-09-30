Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenman, dar alanda top kapma çalışmasının ardından taktik ağırlıklı gol oyunuyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
AA / Musa Samur - Spor Haberleri