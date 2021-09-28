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Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla sürdü.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda iki gruplu taktik çalışma yaptı.

Gençlerbirliği, Balıkesirpsor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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