Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçına hazır
AA, Musa Samur - Spor
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, pas ve pres çalışması yaptı.
Gençlerbirliği ile Balıkesirspor arasında yarın Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
AA / Musa Samur - Spor