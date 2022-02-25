Gençlerbirliği, Balıkesirspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın Balıkesirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, pas ve pres çalışması yaptı.

Gençlerbirliği ile Balıkesirspor arasında yarın Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.