Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maç arasına Kasımpaşa galibiyetiyle giren Gençlerbirliği, üç günlük izninin ardından bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplandı.

Isınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden idman, gol çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er