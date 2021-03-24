Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

24.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:53
Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maç arasına Kasımpaşa galibiyetiyle giren Gençlerbirliği, üç günlük izninin ardından bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplandı.

Isınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden idman, gol çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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