Gençlerbirliği, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Yasin Kol görev yapacak.

Ligde son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, haftaya 16 puanla 17. sırada girdi.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde son 6 maçında 11 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Kırmızı-siyahlılar ayrıca evinde oynadığı son 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Gençlerbirliği'nde bu maç öncesi Murat Yıldırım, cezalı durumda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar