Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

06.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:31
Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de 17. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor maçıdır. Peki Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor maçıdır. Peki Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

GENÇLERBİRLİĞİ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

GENÇLERBİRLİĞİ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor maçı Bein Sports Max 1 Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.

GENÇLERBİRLİĞİ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

YASİN KOL(Hakem)

YUSUF BOZDOĞAN(1. Yardımcı Hakem)

KAMİL ÇETİN(2. Yardımcı Hakem)

BÜLENT BİRİNCİOĞLU(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(VAR)

EKREM KAN(AVAR)

RECEP SÜRHAT MÜNİROĞLU(Gözlemci)

RIFAT YERLİKAYA(Temsilci)

HASAN ALDI(Temsilci)

SERKAN ATALAY(Temsilci)

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