Gençlerbirliği Asbaşkanı Muammer Akyüz: "Sağlam ve akılcı adımlarla hedeflerimiz mutlaka yerine getirilecektir"
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Gençlerbirliği Asbaşkanı Muammer Akyüz: "Sağlam ve akılcı adımlarla hedeflerimiz mutlaka yerine getirilecektir"

Gençlerbirliği Asbaşkanı Muammer Akyüz: 'Sağlam ve akılcı adımlarla hedeflerimiz mutlaka yerine getirilecektir'
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği'nin basından sorumlu asbaşkanı Muammer Akyüz, "Bu yönetim asla vizyonundan vazgeçmez. Sağlam ve akılcı adımlarla hedeflerimiz mutlaka yerine getirilecektir.

Gençlerbirliği'nin basından sorumlu asbaşkanı Muammer Akyüz, "Bu yönetim asla vizyonundan vazgeçmez. Sağlam ve akılcı adımlarla hedeflerimiz mutlaka yerine getirilecektir." dedi.

Akyüz, yaptığı açıklamada, teknik direktör Özcan Bizati'nin bir gazetede çıkan röportajında yeni sezon için Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile gerçekleştirdiği görüşmeleri anlattığını belirterek, "Bu hocamızın kendi tercihidir, amacım onu eleştirmek ya da anlattıklarına cevap vermek değil. Ancak röportajın tümü değerlendirildiğinde, Gençlerbirliği yönetiminin hedefleri konusunda çok yanlış bir algı oluşturacağı anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Öncelikle hocamızın Ersun Yanal kadrosunda kulübümüzde çok yararlı katkıları olduğunu söylemek isterim." değerlendirmesinde bulunan Akyüz, şunları kaydetti:

"Teknik direktörlerin başarıları genelde kendi hanesine yazılır diğer yardımcı teknik kadrodan pek bahsedilmez. Ersun Yanal hocanın Gençlerbirliği'ndeki başarılı döneminde Özcan Bizati'nin, Mesut Bakkal ile birlikte katkısının çok büyük olduğunu, o dönemdeki bir yönetici olarak ifade etmezsem haksızlık yapmış olurum. Ancak bizim itirazımız Gençlerbirliği'nin misyon ve vizyonunun röportajdan çıkan algıyla uyuşmadığındandır. Başkanımızın açıklamaları, devraldığımız kulübün, mevcut durumundaki maddi ve idari yapısındaki bozuklukların ortaya konulmasından ibarettir. Bu yönetim, bunun arkasına sığınarak asla vizyonundan vazgeçmez. Sağlam ve akılcı adımlarla hedeflerimiz mutlaka yerine getirilecektir."

Akyüz, Gençlerbirliği'nin Türkiye'de hiçbir kurumdan destek almadan varlığını sürdürmüş, tesislerini tamamlamış ve "mükemmel" bir altyapı oluşturmuş tek kulüp olduğunun altını çizerek, "Daha önceki yıllarda bırakın ülke takımlarımızı, birçok Avrupa ülke takımlarından tesislerimizi ve altyapımızı incelemeye gelen birçok yetkili olmuştur. Özellikle o dönemlerde Türkiye'deki futbol takımlarının birçoğunda Gençlerbirliği altyapısından yetişmiş oyuncular mevcuttu. Gençlerbirliği'nin en kısa sürede bu misyona döneceğine inanıyor ve planlamalarımızı o çerçevede yapıyoruz. Bu vizyon başta başkanımız Niyazi Akdaş olmak üzere tüm yönetimimizde mevcuttur. Gençlerbirliği taraftarları ve sevenleri müsterih olsun ve kulüpleri ile gurur duymaya devam etsinler." görüşlerini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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Gençlerbirliği Asbaşkanı Muammer Akyüz: "Sağlam ve akılcı adımlarla hedeflerimiz mutlaka yerine getirilecektir" - Haberler Spor
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