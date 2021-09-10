Gençlerbirliği Asbaşkanı Muammer Akyüz'den başkent derbisi değerlendirmesi Açıklaması

Gençlerbirliği Kulübünün basından sorumlu asbaşkanı Muammer Akyüz, TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacakları başkent derbisinin centilmenlik içinde geçmesini diledi.

Gençlerbirliği Kulübünün basından sorumlu asbaşkanı Muammer Akyüz, TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacakları başkent derbisinin centilmenlik içinde geçmesini diledi.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Muammer Akyüz, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün başkentin iki köklü ve güzide kulübü olduğunu belirterek, "Bu iki kulüp arasında yüz yıla yaklaşan tatlı bir rekabet var. Daha eski yıllarda bu rekabet zaman zaman istenmeyen sertliklere sahne olduysa da son yıllarda daha sportmence ve centilmence geçmektedir. Özellikle iki takımda yeni başkan ve yöneticilerin spora bakış açısının, sportmenlik ve centilmenlik seviyesini çok daha ileriye götürerek Ankara'nın iki kardeş kulübü olgusunu perçinleştireceği inancındayız." ifadelerini kullandı.

Akyüz, "Tabii ki başkentimizin bu iki köklü kulübünün olması gereken yer her zaman Süper Lig'dir. Bu derbinin iki takımın da adına yakışan olgunluk ve centilmenlik içerisinde seyir zevki yüksek, bol gollü güzel bir maç olmasını diliyorum. Hak edenin kazanması, ancak tabii ki hak eden tarafın da Gençlerbirliği olması dileğimiz ve beklentimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar