Gençlerbirliği Asbaşkanı Akyüz: "Finansal yapıyı düzeltmek ve yarışmacı bir takım oluşturmak için çalışıyoruz"
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Gençlerbirliği Asbaşkanı Akyüz: "Finansal yapıyı düzeltmek ve yarışmacı bir takım oluşturmak için çalışıyoruz"

Gençlerbirliği Asbaşkanı Akyüz: 'Finansal yapıyı düzeltmek ve yarışmacı bir takım oluşturmak için çalışıyoruz'
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Asbaşkanı Muammer Akyüz, kulübün bozulmuş idari ve finansal yapısını düzeltmek, kaliteli, yarışmacı bir takım oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Gençlerbirliği Asbaşkanı Muammer Akyüz, kulübün bozulmuş idari ve finansal yapısını düzeltmek, kaliteli, yarışmacı bir takım oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Başkent ekibinin basından sorumlu asbaşkanı Muammer Akyüz, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Akyüz, başta başkan Niyazi Akdaş olmak üzere tüm yönetim kurulunun seçimden itibaren tam zamanlı olarak kulüp için çalışmalara devam ettiğinin altını çizerek, "Bir taraftan kulübün bozulmuş olan idari ve finansal yapısını düzeltmek için mesai harcarken, diğer taraftan da ana işimiz olan izleyenlere zevk verecek, kaliteli ve yarışmacı bir takım oluşturma çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda takımı hedefe taşıyacak kişinin kuşkusuz teknik direktör olacağına işaret eden Akyüz, şöyle devam etti:

"Bu konuda yapılan araştırma, çalışma ve tercihler sonucunda; karakterine, teknik bilgisine güvendiğimiz ayrıca kulübümüzde daha önceki yıllarda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet veren Metin Diyadin ile anlaşarak 23 Haziran günü sözleşme imzalanmıştır. Yine neredeyse sözleşmesi biten, devam eden, kulüpten ayrılması gereken, yerli ve yabancı tüm futbolcularla ilgili eski yönetim hiçbir adım atmadığı gibi yeni yönetime de bir bilgi aktarmamışlardır. Bu sorunların çözümü ve karara bağlanması da ayrıca emek ve zaman almaktadır."

Akyüz, sportif direktörlük görevine de Baki Mercimek'in getirildiğini hatırlatarak, "Mevcut futbolcuların durumlarının netleşmesi, yeni transferlerin teknik direktörün görüşleri doğrultusunda yapılması gibi konuları yürütecek olan sportif direktörlük konusunda da eş zamanlı olarak sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Yaptığımız araştırmalar neticesinde, tecrübe ve karakterine inandığımız eski futbolcumuz Baki Mercimek'le sportif direktörlük konusunda anlaşmaya vardık. Gerek teknik direktörümüz, gerekse sportif direktörümüz yoğun biçimde mesaiye başlamışlardır." şeklinde görüş belirtti.

Akyüz, "En kısa zamanda arzu ettiğimiz ve bizi başarıya götürecek takımı oluşturmak için var güçleri ile çalışmaktadırlar. Biz de başta başkanımız Niyazi Akdaş olmak üzere yönetim olarak her türlü desteği kendilerine vermekteyiz. Amacımız taraftarımıza ve futbolseverlere keyif veren futbol oynayan bir takım oluşturmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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Gençlerbirliği Asbaşkanı Akyüz: "Finansal yapıyı düzeltmek ve yarışmacı bir takım oluşturmak için çalışıyoruz" - Haberler Spor
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