Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha Mugni'yi transfer etti
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Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha Mugni'yi transfer etti

30.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:12
Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha Mugni'yi transfer etti

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Mugni'yi kadrosuna dahil etti.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Mugni'yi kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Brezilya'da Sport Recife forması giydiği belirtilen 29 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Arjantinli oyuncunun futbola ülkesinin takımlarından Colon'da başladıktan sonra Lanus, Flamengo ve Newell's Old Boys formaları giydiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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