Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

26.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:22
Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon ve şut çalışmasıyla devam etti.

Başkent ekibinin yeni transferi Srdjan Spiridonovic'in de ilk kez takımla çalıştığı antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İdman, son bölümde oynanan çift kale maçla noktalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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