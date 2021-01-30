Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır
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Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır

30.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:53
Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde kar yağışı altında bir antrenman gerçekleştirdi.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

Yeni transfer Lucas Mugni'nin de çalışmada yer aldığı duyuruldu.

Sakatlığı bulunan oyunculadan Mattias Johansson ve İlker Karakaş yarın forma giyemeyeceği, Ömürcan Artan'ın durumunun ise maç saatinde netlik kazanacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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