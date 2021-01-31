Gençlerbirliği Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bugün maç var mı?
Süper Lig heyecanı tam gaz devam ediyor. Süper Lig'in 22. haftasında bugün karşı karşıya gelen takımlar Gençlerbirliği ile Antalyaspor oluyor. Peki, Gençlerbirliği Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bugün maç var mı? Gençlerbirliği Antalyaspor muhtemel 11'leri
Süper Lig'de bu hafta maçlar devam ediyor. Gençlerbirliği ile Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği maça saatler kaldı. Gençlerbirliği Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bugün maç var mı?
4 maçtır kaybeden Gençlerbirliği, Gençlerbirliği, puan hasretini Akdeniz temsilcisi karşısında dindirmeye çalışacak. Antalyaspor'da hedef, zorlu Gençlerbirliği maçında puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmak.
GENÇLERBİRLİĞİ ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sio, Ayite, Stancu.
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Sam, Orgill, Kudriashov, Fredy, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan.
GENÇLERBİRLİĞİ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
31 Ocak Pazar Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.