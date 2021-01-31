Gençlerbirliği Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bugün maç var mı?

Süper Lig heyecanı tam gaz devam ediyor. Süper Lig'in 22. haftasında bugün karşı karşıya gelen takımlar Gençlerbirliği ile Antalyaspor oluyor. Peki, Gençlerbirliği Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gençlerbirliği Antalyaspor maçı hangi kanalda? Bugün maç var mı? Gençlerbirliği Antalyaspor muhtemel 11'leri