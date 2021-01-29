Gençlerbirliği, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 31 Ocak Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 31 Ocak Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenmana kırmızı-siyahlı futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenman sonunda Giovanni Sio'nun yeni doğan çocuğu için takım arkadaşlarına ve kulüp personeline tatlı ikram ettiği aktarıldı.

Gençlerbirliği, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki