Gençlerbirliği, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

27.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:22
Gençlerbirliği, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 31 Ocak Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 31 Ocak Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcuların taktik çalışma yaptığı belirtildi. Isınma hareketleri ve pas koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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