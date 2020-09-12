Gençlerbirliği, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
12.09.2020 18:15 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:18

Gençlerbirliği, Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve dar alan oyunlarının ardından taktik çalıştı.

Başkent ekibinin yeni transferi Piris da Motta da antrenmanda yer aldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Donald Trump Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ferhat Göçer Canan Ergüder Okan Bayülgen İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Yılmaz Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 18:21:37. #1.14#
title