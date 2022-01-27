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Gençlerbirliği Antalya'da kamp yapacak

AA, Musa Samur - Spor
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Gençlerbirliği Antalya'da kamp yapacak

Gençlerbirliği, milli maç nedeniyle Spor Toto 1. Lige verilen arada Antalya'da kampa girecek.

ANTALYA (AA) - Gençlerbirliği, milli maç nedeniyle Spor Toto 1. Lige verilen arada Antalya'da kampa girecek.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, sezonun 23. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Sabah salonda çalışan kırmızı-siyahlı futbolcular, akşam da taktik idman yaptı ve çift kale maç oynadı.

Yarın Antalya'da bir hafta kampa girecek Gençlerbirliği Kulübünden dün yapılan açıklamada yönetim kurulunun, istifa eden teknik direktör Metin Diyadin ile devam etme kararı aldığı duyurulmuştu.

AA / Musa Samur - Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto, Antalya, Milli, Spor, Haber

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