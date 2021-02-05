Gençlerbirliği, Antalya'da kamp yapacak
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Gençlerbirliği, Antalya'da kamp yapacak

05.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:27
Gençlerbirliği, Antalya'da kamp yapacak

Süper Lig'in 24. haftasını maç yapmadan geçecek Gençlerbirliği, yarın Antalya'da kampa girecek.

Süper Lig'in 24. haftasını maç yapmadan geçecek Gençlerbirliği, yarın Antalya'da kampa girecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 24. haftasını bay geçecek olan takımımız iki günlük iznin ardından yarın Belek'te kampa girecek. 6-12 Şubat arasında gerçekleşecek kampın ardından takımımız Beşiktaş maçı hazırlıklarına Ankara'da devam edecek." denildi.

Başkent ekibi, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalmıştı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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