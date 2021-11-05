Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü'nü yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü başkent derbisinde konuk olacağı Ankara Keçiörengücü'nü yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Geride kalan hafta sahasında İstanbulspor'a 2-0 mağlup olarak 5 maçlık yenilmezlik serisini yitiren Gençlerbirliği, 7 Kasım Pazar günü ise rakip sahada Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği Kulübü Asbaşkanı Muammer Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Keçiörengücü'nü yenerek son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Rakibin de kazanmak için elinden geleni yapacağını düşündüklerini aktaran Akyüz, "Doğal olarak zor ve çekişmeli bir maç olmasını bekliyoruz. Sonuç ne olursa olsun, başkentin bu iki takımının maçının dostluk ve kardeşlik içerisinde geçmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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