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Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım bir günlük aranın ardından Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanarak, tempolu bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman son bölümde yapılan dört kaleli taktik çalışmayla tamamlandı.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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