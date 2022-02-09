Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 11 Şubat Cuma günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 11 Şubat Cuma günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda top kapma oyunuyla süren antrenmanın ikinci bölümünde gol çalışması yapan başkent temsilcisi, dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.

Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto, Altınordu, Cuma, Spor, Haberler

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