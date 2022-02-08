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Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 11 Şubat Cuma günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 11 Şubat Cuma günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dört grup halinde gerçekleştirilen minyatür kaleli gol çalışmasıyla süren antrenmanın ikinci bölümünde başkent temsilcisi, dar alanda taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

İdman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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