Gençlerbirliği, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 11 Şubat Cuma günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
ALTINORDU, ORDU (AA) - Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 11 Şubat Cuma günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alanda top kapma oyunuyla süren antrenmanın ikinci bölümünde başkent temsilcisi, dar alanda çift kale gol çalışması yaptı.
İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.