Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı. Antrenman, daha sonra yarı sahada yapılan taktik çalışmayla devam etti.

Başkent ekibi hazırlıkların Ankara etabını tamamlayarak bugün hava yolu ile Alanya'ya gidecek. Maç için son antrenman yarın Alanya'da yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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