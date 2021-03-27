Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü tek antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda minyatür kaleli gol oyunuyla devam etti.

Daha sonra kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan kırmızı-siyahlılar, günü dar alanda dört takımlı çift kale maçla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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