Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ghezzal'in menajeri müjdeyi verdi; durumu iyi, endişe etmeyin!
Ghezzal'in menajeri müjdeyi verdi; durumu iyi, endişe etmeyin!

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda top kapma çalışması ve ardından iki bölümlü taktik çalışma ile devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, son bölümde oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Erkan Kandemir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Merve Dizdar Aleyna Tilki Jason Statham Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Fatih Terim Bülent Uygun Mesut Bakkal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 17:11:41. #1.14#
title