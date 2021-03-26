Gençlerbirliği, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda top kapma çalışması ve ardından iki bölümlü taktik çalışma ile devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, son bölümde oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak