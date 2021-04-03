Gençlerbirliği, Alanyaspor maçına hazır
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Gençlerbirliği, Alanyaspor maçına hazır

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı.

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Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Alanya'da son çalışmasını teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde yapan kırmızı-siyahlıların antrenmana ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda top kapmayla devam eden antrenmanın gol çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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