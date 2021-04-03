Gençlerbirliği, Alanyaspor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Alanya'da son çalışmasını teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde yapan kırmızı-siyahlıların antrenmana ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda top kapmayla devam eden antrenmanın gol çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki