Gençlerbirliği, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibi, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, tam sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Gençlerbirliği, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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