Gençlerbirliği - Alanyaspor maç özeti izle! Gençlerbirliği - Alanyaspor golleri izle! Golleri kim attı? Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı izle!
Süper Lig'in 11. haftasında Başkent ekibi Gençlerbirliği evinde lider Alanyaspor'u konuk etti. Peki, Gençlerbirliği - Alanyaspor maç özeti izle! Gençlerbirliği - Alanyaspor golleri izle! Golleri kim attı? Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı izle!
5 Aralık saat 13.30'da başlayan karşılaşma Gençlerbirliği - Alanyaspor maç özeti izle! Gençlerbirliği - Alanyaspor golleri izle! Golleri kim attı? Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı izle!
GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Süper Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor ilk yenilgisini yaşarken, Gençlerbirliği 6 maç sonra galip geldi.
GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI DETAYLARI!
Alanyaspor'da TD Çağdaş Atan kırmızı kart gördü. Genç teknik adam Atan, cezasını hafta içinde oynanacak Göztepe - Alanyaspor erteleme maçında çekecek. Atan, 2 maç ceza alması halinde Beşiktaş'a karşı sahada olmayacak. Bu sonuçla ligde bu sezon ilk mağlubiyetini alan Akdeniz ekibi, 23 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise puanını 8'e yükseltti.