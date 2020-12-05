Gençlerbirliği - Alanyaspor maç özeti izle! Gençlerbirliği - Alanyaspor golleri izle! Golleri kim attı? Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı izle!

Süper Lig'in 11. haftasında Başkent ekibi Gençlerbirliği evinde lider Alanyaspor'u konuk etti. Peki, Gençlerbirliği - Alanyaspor maç özeti izle! Gençlerbirliği - Alanyaspor golleri izle! Golleri kim attı? Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı izle!

5 Aralık saat 13.30'da başlayan karşılaşma Gençlerbirliği - Alanyaspor maç özeti izle! Gençlerbirliği - Alanyaspor golleri izle! Golleri kim attı? Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı izle!

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Süper Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor ilk yenilgisini yaşarken, Gençlerbirliği 6 maç sonra galip geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI DETAYLARI!

Alanyaspor'da TD Çağdaş Atan kırmızı kart gördü. Genç teknik adam Atan, cezasını hafta içinde oynanacak Göztepe - Alanyaspor erteleme maçında çekecek. Atan, 2 maç ceza alması halinde Beşiktaş'a karşı sahada olmayacak. Bu sonuçla ligde bu sezon ilk mağlubiyetini alan Akdeniz ekibi, 23 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise puanını 8'e yükseltti.