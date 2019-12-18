Gençlerbirliği, Alanya'da kamp yapacak

18.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:00

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde devre arası kamp programı belli oldu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, 3-11 Ocak tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde kamp yapacak.

Kırmızı-siyahlılar, kampın ardından sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Ankara'da devam edecek.

Kaynak: AA