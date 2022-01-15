Gençlerbirliği, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında 17 Ocak Pazartesi günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında 17 Ocak Pazartesi günü sahasında Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümüne gol çalışmasıyla başlayan futbolcular, son bölümde yapılan dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.