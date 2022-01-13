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Gençlerbirliği, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında 17 Ocak Pazartesi günü Adanaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında 17 Ocak Pazartesi günü Adanaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ile başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, dar alanda pas oyunu ve gol çalışmasının ardından mini turnuva yaptı.

Öte yandan, başkent kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Gençlerbirliği altyapısında yetişen ve geçirdiği trafik kazası sonrası 27 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın cenaze törenine başkan Niyazi Akdaş'ın Ankara dışında olması nedeniyle katılamadığı belirtildi.

Cenazede başkanvekili Arif Ölmez, yöneticiler, teknik ekip, sportif direktör, Gençlerbirliği ve Hacettepe futbolcuları ile kulüp çalışanlarının hazır bulunduğu dile getirildi.

Gençlerbirliği, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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