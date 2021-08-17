Gençlerbirliği, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 21 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 21 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir günlük izinin ardından Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde bir araya gelen başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde Adanaspor maçı hazırlıkları için idman yaptı.

Akşam saatlerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve gol çalışmasıyla sürdü. Yaklaşık 90 dakika süren idman son bölümde yapılan dört takımlı mini turnuvayla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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