Gençlerbirliği, Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 21 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 21 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir günlük izinin ardından Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde bir araya gelen başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde Adanaspor maçı hazırlıkları için idman yaptı.

Akşam saatlerinde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve gol çalışmasıyla sürdü. Yaklaşık 90 dakika süren idman son bölümde yapılan dört takımlı mini turnuvayla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak