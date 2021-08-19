Gençlerbirliği, Adanaspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği, Adanaspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Adanaspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 21 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 21 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takım Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde Adanaspor maçı hazırlıkları için neşeli bir antrenman gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, daha sonra oynanan ayak tenisi ile tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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