Gençlerbirliği, Adanaspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 21 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 21 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takım Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde Adanaspor maçı hazırlıkları için neşeli bir antrenman gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, daha sonra oynanan ayak tenisi ile tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak